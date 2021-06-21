ولي العهد السعودي يدشن 8 مشاريع سكنيّة و طبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع

المصدر: (الرياض- د.ب.أ)

دشَّن ولي العهد،وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، 8 مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

ووفقاً لما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اشتملت المشروعات على 6 مشروعات سكنيّة توفر 3797 وحدة سكنيّة. كما دشَّن ولي العهد عدداً من المشروعات الطبيَّة التطويرية. وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذيَّة الدكتور خالد بن حسين البياري أن هذه المشروعات الحيوية، تأتي ضمن سلسلة مشروعات لتأمين وحدات سكنية لمنسوبي القوات المسلحة وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ، إضافة إلى تطوير وتوسعة المرافق الصحية القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية والفنيَّة.

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