التحالف العربي يعلن تدمير 17 طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن التلفزيون السعودي الرسمي أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن دمرت يوم أمس السبت 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة، ليصل إجمالي عدد الطائرات المسيرة التي اعترضتها خلال اليوم إلى 17.

وقال التلفزيون السعودي إنه تم إطلاق طائرتين مسيرتين أخريين تجاه خميس مشيط في حين تم إطلاق ثماني مسيرات تجاه جنوب المملكة إحداها صوب مدينة نجران حسبما قال التلفزيون الرسمي، وتم اعتراض كل هذه الطائرات.

وأكد التحالف العربي أن تصعيد المليشيا الحوثية يعكس سلوكها العدائي ورفضها للحل السياسي. وأنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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