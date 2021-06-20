الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف خميس مشيط

المصدر: أبوظبي - وام، الرياض - وكالات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرات مسيرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اعتراض 11 مسيّرة

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس، اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي على مناطق في المملكة. وأفادت تقارير، بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرات بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون، منها سبع طائرات تجاه المنطقة الجنوبية، وأن «عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية». واعترض التحالف أيضاً ثلاث طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت على منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة. ولاحقاً، أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.

وأدانت البحرين بشدة، قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق طائرة دون طيار (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة السعوديين والمقيمين. وأشادت الخارجية البحرينية في بيان، بكفاءة ويقظة قوات دعم التحالف في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي، بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة، التي تشكل خطراً جسيماً على سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.

استنكار شديد

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، عن استنكاره الشديد لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين في المملكة. وأدان العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي، طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها، قبل الوصول لهدفها. وشدد على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معـداً تلك الأفعال «جرائم حرب».

قلق دولي

وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وقالت الناطقة باسم المفوضية، ليز تروسيل، إن الهجمات الأخيرة على مدينة مأرب، استهدفت مجمعاً مدنياً، أدى إلى مقتل 8 وإصابة 30 مدنياً، إضافةً إلى تضرر ثلاث سيارات إسعاف، استجابت للهجمات الأولى، جراء انفجار الطائرة من دون طيار.

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