البرلمان العربي يدين هجمات الحوثي الإرهابية على خميس مشيط

المصدر: وام

أدان البرلمان العربي بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وطالب البرلمان العربي - في بيان اصدره اليوم .. المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتمثل جرائم حرب، محذراً من تقاعس المجتمع الدولي عن مواقف رادعة وحاسمة ضد الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد البرلمان العربي دعمه ووقوفه الكامل مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقوم بها للدفاع عن أمنها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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