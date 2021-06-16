القوات الجوية والدفاع الجوي تختتم مشاركتها في تمرين "طويق 2"بالسعودية

المصدر: وام

اختتمت القوات الجوية والدفاع الجوي مشاركتها في التمرين الجوي المشترك والمختلط "طويق 2 "، والذي استمر لمدة أسبوعين في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، كما شاركت كل من الكويت، والبحرين كمراقبين في هذا التمرين.

حضر التمرين اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية والعميد الركن عبدالله بن حسن الطنيجي الملحق العسكري الإماراتي بالمملكة العربية السعودية.

وشهد التمرين في مرحلته الختامية عدة طلعات جوية وتمارين تطبيقية نفذت بكل كفاءة واحترافية.. وقد حقق التمرين أهدافه من خلال رفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي ورفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي ورفع روح التنافس بين المشاركين.. كما تميز أداء المشاركين في التمرين بالمستوى المتقدم في تنفيذ كافة مراحل التمرين بكل دقة واتقان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز