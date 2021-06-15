بنية قانونية لمكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية

المصدر: (دبي - البيان)

استكملت دولة الإمارات الأسس القانونية لمكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية. وفي هذا الصدد، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون رقم (2) لسنة 2015 والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية.

وعملت دولة الإمارات على وضع إطار عمل قانوني شامل للتعامل مع التطرف العنيف، وأقرت في عام 2014 تعديلات على قانون الإرهاب بحيث بات يوفر أدوات جديدة لمحاكمة الإرهابيين، ويقدم في نفس الوقت الفرصة لإعادة تأهيل أولئك الذين رفضوا الإرهاب وتخلوا عنه فكراً ومنهجاً.

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