الكويت تجلي عشرات العالقين بسبب الأحوال الجوية

المصدر: الكويت - كونا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أنها أجلت 140 كويتياً ومقيماً علقوا في جزيرة فيلكا بسبب سوء الأحوال الجوية بعد تلقيها بلاغاً بوجود عالقين كانوا يقضون إجازة نهاية الأسبوع الماضي هناك.

وأضافت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن عملية الإجلاء تمت بإشراف ومتابعة شخصية من وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، مشيرة إلى أن الإجلاء يأتي في إطار جهود الإدارة العامة لخفر السواحل ودورها في حفظ الأمن على الشواطئ وحماية مرتادي البحر.



وأوضحت أن دوريات خفر السواحل تمكنت من إجلاء العالقين ونقلهم إلى بر الأمان، مشيرة إلى أن طواقم وزارة الصحة كانت حاضرة، إضافة إلى توفير سيارات إسعاف للاطمئنان على صحة العالقين بعد وصولهم.



ودعت الوزارة الكويتيين والمقيمين من مرتادي البحر إلى ضرورة الالتزام بشروط الأمن والسلامة وتوفير جميع المستلزمات الوقائية وأخذ الحيطة والحذر أثناء تقلب الأحوال الجوية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز