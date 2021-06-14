عُمان تظفر بمقعد في مجلس إدارة «العمل الدولية»

المصدر: مسقط- العمانية

فازت سلطنة عمان ممثلة في وزارة العمل بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2021 - 2024 من خلال انتخابات عُقدت عبر الاتصال المرئي على هامش أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، بعد تحقيقها ثاني أكبر نسبة تصويت من ضمن الدول المترشحة لمنصب عضو مناوب عن منطقة آسيا والمحيط الهادي.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة تضافر الجهود من قِبل أطراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة لدعم مسيرة العمل دولياً.

يشار إلى أن سلطنة عمان هي عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1994م حيث تترشح لأول مرة لهذا المنصب بهدف تعزيز مكانتها في مجال العمل والمساهمة بشكل فعال في تطوير معايير العمل الدولية.

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