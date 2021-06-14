كيف يتم اختيار الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن؟

المصدر: (دبي - البيان)

تنتخب الجمعية العامة في كل سنة خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن (من بين 10 في المجموع) لولاية مدتها سنتان. وطبقاً لقرار الجمعية العامة 1991(د-18) المؤرخ 17 ديسمبر 1963، توزع المقاعد العشرة غير الدائمة على أساس إقليمي كالآتي: خمسة للدول الأفريقية والآسيوية؛ وواحد لدول أوروبا الشرقية؛ واثنان لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ واثنان لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.

ويتعيّن على كل دولة مرشحة الحصول على دعم ثلثي الدول الحاضرة خلال التصويت، أي على 128 صوتاً في حال شاركت جميع الدول الـ193 بالانتخابات. وكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة مدعو للإدلاء بصوته في صندوق اقتراع، وفقاً لفاصل زمني يتم تحديده مسبقاً من قبل رئيس الجمعية العامة.

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