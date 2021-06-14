ما عملية إصلاح مجلس الأمن؟

المصدر: (دبي - البيان)

وفقاً للمادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن تعديل الميثاق بقرار من الجمعية العامة، يوافق عليه ثلثا أعضاء الجمعية العامة، ويصدق عليه ثلثا الأعضاء، من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.

وبما أن تغيير تكوين مجلس الأمن، لا يتأتّى إلا بتعديل الميثاق، فإن المادة 108 تنطبق على مسألة إصلاح مجلس الأمن.

وقد جرت العادة بمناقشة هذه المسألة في الجمعية العامة منذ عام 1992، وأنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 48/26، المؤرخ 10 ديسمبر 1993، هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، هي «الفريق العامل المفتوح العضوية، المعني بالتمثيل العادل في عضوية مجلس الأمن، والزيادة فيها، وبمسائل أخرى متعلقة بمجلس الأمن»، وذلك «للنظر في جميع جوانب» مسألة الزيادة في عضوية مجلس الأمن، وسائر الأمور المتصلة بمجلس الأمن.

ومنذ عام 2009، تدور المناقشات في إطار المفاوضات الحكومية الدولية.

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