ما مهام المجلس؟

المصدر: (دبي - البيان)

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع مجلس الأمن بالمهام، ويتمتع بالسلطات، التالية:

المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها.

التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي.

تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات، أو بشأن شروط التسوية.

وضع خطط لإنشاء نظام لتنظيم التسلح.

تحديد أي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها.

دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية، وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه.

اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي.

التوصية بقبول الأعضاء الجُدد.

الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في «المواقع الاستراتيجية».

تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، وانتخاب، جنباً إلى جنب مع الجمعية، قضاة المحكمة الدولية.

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