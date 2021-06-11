الكويت: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يعكس دورها البارز

المصدر: وام

رحبت وزارة الخارجية الكويتية اليوم بانتخاب المجتمع الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن اختيار المجتمع الدولي يعكس الدور البارز الذي تقوم به الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ".

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التهاني لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها بالتوفيق والسداد خلال فترة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن وبما يحفظ ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز