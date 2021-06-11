جلسة اقتراع اليوم لاختيار 5 أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن

المصدر: أبوظبي - وام

تعقد الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، جلسة اقتراع سري لانتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مع ترشح الإمارات لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الإمارات تؤمن بأن لديها الكثير لتقدمه إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى أن الانضمام للمجلس يعتبر فرصة كبيرة لتنفيذ مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين من أجل معالجة أهم القضايا العالمية.

وأضافت نسيبة أن الإمارات دولة ديناميكية، تتطلع إلى المستقبل وتسعى لبناء جسور مع المجتمع الدولي، وهي تؤمن بأن أفضل وسيلة لتحقيق السلم والأمن الدوليين هي وقوف المجتمع الدولي معاً. وأكدت أنه رغم أن الإمارات ستشغل مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك ستمثل الصوت العربي، إلا أنها ملتزمة أيضاً بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء.

اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز