الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

المصدر: وام

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها و استنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

و أكدت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية و التعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

و حثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا و حاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية و المدنية و أمن المملكة، و إمدادات الطاقة و استقرار الاقتصاد العالميين مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

و جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

و أكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز