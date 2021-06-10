السعودية تبدأ في تنفيذ إجراءات العفو الملكي للمستفيدين من سجناء الحق العام

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

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