الإمارات تتضامن مع باكستان في ضحايا اصطدام قطارين

المصدر: عواصم - وكالات

عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في ضحايا اصطدام قطاري ركاب جنوبي البلاد، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل 40 شخصاً على الأقل وأصيب ما لا يقل عن 100 بجروح، بعضهم ما زال عالقاً في الحطام المعدني، عندما خرج قطار عن سكته أمس، واصطدم بقطار آخر قادم من الاتجاه المعاكس. وقال متحدث باسم السكك الحديد الباكستانية لوكالة فرانس برس إن فرق الإسعاف تنشط في الموقع لإخراج عدد غير معروف من الركاب العالقين في حطام قطار «ملت إكسبرس» قرب داهاركي في شمال ولاية السند.

خرج القطار القادم من كراتشي عن مساره فجراً قرب مدينة داهاركي قبل أن يصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس، بحسب المتحدث.

مشاركة الجيش

وتم إغلاق المسارين، بينما كانت العمليات جارية لانتشال جثث القتلى والمصابين من بين الحطام. وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان له، إن الجيش قام بإرسال قوات ومروحيتين وأطباء ومسعفين، لتسريع وتيرة جهود الإنقاذ والإغاثة.

وعرضت وسائل الإعلام المحلية صوراً للعديد من العربات في الحقول. وشوهد عمال الإنقاذ وهم يحاولون الوصول إلى الأشخاص المحاصرين داخل مقصورات القطار المحطمة. كما أظهرت فريقاً طبياً يعالج مصاباً لم يظهر سوى جذعه من بين الحطام.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الجنرال أختار نواز ساتي على محطة تلفزيونية خاصة أن الجيش والقوات شبه العسكرية تمكنت من الوصول إلى الموقع قادمة من قواعد قريبة للمساعدة في الإغاثة. وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية توافد القرويين لمساعدة الجرحى في مكان الحادث الذي وقع في منطقة نائية تعبرها سكة الحديد وسط أراض زراعية.

وأعرب رئيس الوزراء عمران خان عن «صدمته»، مؤكّداً في حسابه الرسمي على تويتر «أمرت بإجراء تحقيق كامل يتعلق بالافتقار إلى السلامة في السكك الحديدية».

سوابق

في عام 1990، أدى تصادم قطارين في إقليم السند إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 700 آخرين بالقرب من بلدة سوكور عندما اصطدمت قافلة مزدحمة مكونة من 16 عربة بقطار شحن. وفي أكتوبر 2019، لقي 75 شخصاً على الأقل مصرعهم في حريق نشب بقطارهم المتجه من كراتشي إلى روالبندي.

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