محمد بن سلمان ووزير خارجية بريطانيا يبحثان تعزيز الاستقرار في المنطقة

المصدر: نيوم (السعودية) - واس

بحث ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمكتبه في نيوم، اليوم، خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير التجارة د. ماجد بن عبد الله القصبي، بينما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون وعدد من المسؤولين.

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