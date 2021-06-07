الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي في مقديشو

المصدر: أبوظبي- وام- مقديشو- وكالات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها للهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من محطة حافلات في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي- في بيان لها- أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي، وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل شخصان، وأصيب 23 آخرون، أول من أمس، في هجوم انتحاري قرب محطة حافلات، تشهد ازدحاماً في العاصمة الصومالية مقديشو.

ووقع الانفجار قرب حاجز أمني، للتحقق من المركبات، التي تتباطأ سرعتها تدريجياً مع الاقتراب منه، بسبب كتل خرسانية ضخمة محيطة.

ونجم الانفجار عن هجوم انتحاري، أراد استهداف موكب عسكري، حيث قتل شخصان وأصيب 23 بينهم عسكريون.

وذكر شهود عيان أنّ «انتحارياً وراء الانفجار، حاول الاصطدام بعربة عسكرية على وشك تجاوز الحاجز، لكنه فجر نفسه قبل ذلك»، مشيرين إلى أن بعض الضحايا كانوا في حافلة صغيرة.

وقال الشاهد ضاهر شن: إن «الانفجار ألحق أضراراً بحافلة صغيرة، وأصيب عدد من ركابها وقتل بعضهم».

ولم تتبنَ أي جهة الهجوم، حتى الآن، لكن عمليات كهذه غالباً ما يشنها مقاتلون، ينتمون إلى حركة الشباب الإرهابية.

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