الإمارات:أمننا وأمن السعودية كل لا يتجزأ

المصدر: أبوظبي ـ وام ، عواصم ـ وكالات

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. كما أكد البيان ذاته أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

تضامن



وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، أعربت البحرين عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي طائرة دون طيار مفخخة تجاه خميس مشيط، مستنكرة استمرار الميليشيا في اعتداءاتها الإرهابية الممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

كفاءة

وأشادت الخارجية البحرينية بقدرات وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الليلة قبل الماضية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز