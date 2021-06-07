وزيرا خارجية عُمان واليمن يبحثان جهود السلام

المصدر: (مسقط- بنا)

تلقى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، رسالة خطية من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالة وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، خلال استقباله، أمس، نظيره اليمني، مبعوث الرئيس هادي، د. أحمد عوض بن مبارك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيه. وأكد الجانبان، ضرورة تكثيف التعاون مع مختلف الأطراف، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن، من خلال دعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

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