الإمارات تدعو إلى حزم دولي تجاه الهجمات الحوثية الممنهجة ضد المدنيين في السعودية

المصدر: أبوظبي ــ وام

أدانت الإمارات بشدة، محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، في خميس مشيط في السعودية، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وحثت الدولة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المجتمع الدولي، على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً، لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي. وجددت الوزارة، تضامن الإمارات الكامل مع المملكة، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد، ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

من جهة ثانية، أدانت الإمارات الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من محطة حافلات في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، كما أدانت الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية شمالي بوركينا فاسو.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب.



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