الإمارات تدعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد

المصدر: (نيويورك - وام )

أكدت الإمارات ضرورة تعاون كل دول العالم، والعمل والتنسيق فيما بينها من أجل تفعيل آليات العمل المشترك، بما يضمن النهوض بمستوى عمليات التصدي للفساد ومنع انتشار أشكاله.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح الدكتور حارب العميمي، خلال الجلسة التي عُقدت بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بين 2 - 4 يونيو الجاري تحت عنوان:

«التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد وتعزيز التعاون الدولي»، أنّ دولة الإمارات كسائر دول العالم تقلقها خطورة ما يجلبه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، وهي بذلك تدعم الجهود الدولية لبناء مؤسسات فاعلة تعمل على إرساء مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب.

وأضاف العميمي، أنّ دولة الإمارات ومن منطلق إيمانها بأنّ الفساد يقف عائقاً أمام خطط التنمية ويقوّض حكم القانون، تعمل وبالتعاون مع شركائها الدوليين، ومن خلال الإطار العام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على تفعيل مختلف فصول تلك الاتفاقية وبما يضمن حسن تنفيذها وتحقيق مقاصدها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز