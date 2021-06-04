الإمارات تؤكد في الأمم المتحدة دعمها الجهود الدولية لمكافحة الفساد

المصدر: وام

أكدت دولة الإمارات ضرورة تعاون دول العالم كافة و العمل و التنسيق فيما بينها من أجل تفعيل آليات العمل المشترك بما يضمن النهوض بمستوى عمليات التصدي للفساد ومنع انتشار أشكاله كافة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها الرئيسي بنيويورك خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو الجاري تحت عنوان "التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد وتعزيز التعاون الدولي".

وأكد معاليه أن دولة الإمارات كسائر دول العالم تقلقها خطورة ما يجلبه الفساد من مشاكل و مخاطر على إستقرار المجتمعات وأمنها وهي بذلك تدعم الجهود الدولية لبناء مؤسسات فاعلة تعمل على إرساء مبادىء المساءلة والنزاهة والشفافية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية الشعوب.

وقال العميمي إن دولة الامارات ومن منطلق إيمانها بأن الفساد يقف عائقا أمام خطط التنمية و يقوض حكم القانون تعمل و بالتعاون مع شركائها الدوليين ومن خلال الإطار العام لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تفعيل مختلف فصول تلك الإتفاقية وبما يضمن حسن تنفيذها وتحقيق مقاصدها.

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