عبد الله بن زايد يلتقي المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة جيفري فيلتمان، مؤكداً حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، ودعمها ومساندتها للجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.

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