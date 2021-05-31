الإمارات: استمرار هجمات الحوثي استخفاف بالأعراف الدولية

المصدر: أبوظبي- وام - الرياض- واس

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف. وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

موقف فوري

وحضت الوزارة المجتمع الدولي، على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً، لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة، يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان، أن أمن الإمارات العربية المتحدة، وأمن المملكة العربية السعودية، كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة، تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

تضافر الجهود

وفي السياق ذاته، أدانت رابطة العالم الإسلامي، استمرار محاولات الميليشيا الحوثية، استهداف المدنيين بالمملكة العربية السعودية، ومن ذلك، ما قامت به أخيراً من إطلاق الطائرة المسيرة نحو محافظة خميس مشيط، والزوارق المفخخة التي استهدفت تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وإمدادات الطاقة الدولية. وأوضح بيان الرابطة الصادر عن أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه الهجمات الإرهابية، بما تحاوله من تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة، والتأثير في أمن وسلامة التجارة العالمية، تتطلب من المجتمع الدولي، تضافر جهوده، لوضع حد لتلك المجازفات الإرهابية المدعومة من إيران.

إشادة بالتحالف

بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي في إطلاق الطائرات المسيرة «المفخخة»، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، مشيداً بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت فجر أمس، من اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة «المفخخة»، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

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