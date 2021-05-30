الإمارات تدين محاولات الحوثي استهداف المدنيين في السعودية

المصدر: أبوظبي - وام ، الرياض - وكالات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف. وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحضت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

اعتراض وتدمير

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر أمس، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية. وأكد استمرار الميليشيا الإرهابية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أضاف «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية».

إفشال هجوم

كما أعلن التحالف إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين في جنوب البحر الأحمر، من قبل ميليشيا الحوثي. وأكد، تدمير الزورقين المفخخين المسيّرين عن بعد، مقابل ميناء الصليف، بمحافظة الحديدة، قبل تنفيذ العملية العدائية.ونبه تحالف دعم الشرعية إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إحباط هجوم عدائي وشيك، كان ميليشيا الحوثي بصدد شنه في جنوبي البحر الأحمر. وقال التحالف العربي إن الميليشيا الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ.

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