البرلمان العربي يدين هجمات الحوثي تجاه خميس مشيط

المصدر: وام

أدان البرلمان العربي هجمات ميليشيا الحوثي الارهابية بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر التي نجح تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في إحباطها قرب ميناء الصليف في الجمهورية اليمنية، كما أدان إطلاق الميليشيا الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط.

وأكد البرلمان العربي - في بيان أصدره مساء اليوم - أن هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واليمن فقط، وإنما تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر التي تمثل شريانا هاما للتجارة العالمية وهو ما يتطلب اتخاذ موقف دولي عاجل وحاسم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة.

وشدد على أن إصرار الميليشيا الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وفي هذا السياق جدد البرلمان العربي مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل وتحمل مسؤولياته في وقف هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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