السعودية تسمح للقادمين من الإمارات بالدخول إلى المملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان). وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهًة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.

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