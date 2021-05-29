الإمارات تنفذ مشاريع تنموية ومبادرات إنسانية في أوزبكستان

المصدر: وام

وقعت دولة الإمارات اتفاقية ثنائية مع جمهورية أوزبكستان لتنفيذ المزيد من المشاريع الإماراتية الهادفة إلى الإسهام في دفع العملية التنموية في أوزبكستان عبر تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومن جانب جمهورية أوزبكستان شكرات فافايف نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري إن توقيع الاتفاقية يؤكد حرص دولة الإمارات على الوقوف إلى جانب كافة الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم لتقديم كافة أشكال الدعم وتحويله إلى مشروعات تنموية مستدامة ذات عوائد اقتصادية واجتماعية، وذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي المتنامي للدولة والذي وضعت أسسه قيادتها الرشيدة .

وأضاف سعادته : " تحرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع جمهورية أوزبكستان في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ورفعها إلى مستويات متقدمة. وسيكون لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بموجب هذه الاتفاقية دور حيوي في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في جمهورية أوزبكستان".

ويشمل نطاق هذه الاتفاقية تنفيذ واستكمال مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للنساء والأطفال بمدينة نوكوس الأوزبكية، إضافة إلى مشاريع التنمية الإنسانية والاجتماعية المستقبلية التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وفقاً للقانون الوطني لجمهورية أوزبكستان.

وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان يرأسها كبار المسؤولين من الجانبين، وتشمل مهامها، الاستعراض العام لهذه الاتفاقية بغية تعزيز أهدافها، ومناقشة ومراجعة تطبيق وتنفيذ هذه الاتفاقية، والنظر في أي مسائل يثيرها أي من الطرفين بشأن الاتفاقية، وتقييم النتائج التي تم الحصول عليها من تطبيق هذه الاتفاقية والنظر في أي مسائل أخرى تتعلق بتنفيذها.

وكانت دولة الإمارات قد وقعت مع جمهورية أوزبكستان اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال وذلك بتاريخ 26 أكتوبر 2007؛ كما وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ واستكمال مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للنساء والأطفال بمدينة نوكوس وذلك بتاريخ 28 فبراير 2019.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز