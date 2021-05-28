السعودية تحدد مدة صلاحية جواز سفر مواطنيها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه يشترط لسفر السعوديين إلى الدول العربية أن لا تقل المدة المتبقية في جواز السفر عن 3 أشهر عند التوجه للدول العربية، و6 أشهر للدول الأخرى، داعية المواطنين إلى ضرورة التأكد من المدة المتبقية قبل السفر.

وحذرت من إهمال وثائق السفر بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها، مشددة على أن ذلك يضع الشخص تحت طائلة المساءلة وفق الأنظمة، كما حذرت من التساهل في حفظ جواز السفر في السيارة أو مقر العمل، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

ودعت "الجوازات"، السعوديين إلى تسجيل جوازات سفرهم في بلد الوصول من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، كاشفة أنه في حالة سرقة جواز السفر أو فقدانه فتجب المبادرة بإبلاغ أقرب مركز أمني وتحرير محضر بالواقعة ومراجعة أقرب ممثلية للمملكة في الخارج.

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