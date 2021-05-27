"التحالف العربي" ينفي وجود قوات إماراتية في سقطرى وميون

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وصرح مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي.

وأضاف، "أن الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكداً أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف".

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