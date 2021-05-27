حادث تصادم بحري بين قاربين يسفر عن مقتل سيدة في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع حادث تصادم بحري بين قاربين للنزهة، مقابل شاطئ الفناتير في المملكة العربية السعودية نتج عنه وفاة سيدة مقيمة وعدد من الإصابات.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر بن غنام القريني، بأن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام تلقى بلاغًا من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع الجبيل، يوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث تصادم بحري بين قاربين للنزهة، مقابل شاطئ الفناتير، نتج عنه وفاة مقيمة، وعدد من الإصابات الطفيفة نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأهاب حرس الحدود عبر حسابه بتويتر، بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، داعيًا ملاك الوسائط البحرية إلى التأكد من جاهزيتها للإبحار وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.

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