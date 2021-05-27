الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: الإمارات مثال لتجسيد الأخوة الإنسانية

المصدر: جنيف - وام

وصف الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، الإمارات بأنها مثال لتجسيد قيم الأخوة الإنسانية. وجاءت تصريحات تشونغونغ خلال لقاء عقده معه الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، المستشار محمد عبدالسلام، فيما فازت الإمارات بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وأكّد تشونغونغ أنّ التعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية في مجال التعليم يمثّل نقطة الانطلاق لتحقيق التعايش السلمي، مشيراً إلى أنّه يقدّر لدولة الإمارات استضافة مقر اللجنة. وأوضح أنه لمس خلال زيارته للإمارات أنها تعد مثالاً لتجسيد قيم الأخوة الإنسانية، إذ يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، وتستضيف على ترابها أكثر من 57 داراً للعبادة بما في ذلك تبنيها لمشروع بيت العائلة الإبراهيمية الناتج عن وثيقة الأخوة الإنسانية.

وقال المستشار عبد السلام، إن بيت العائلة الإبراهيمية يحمل رسالة واضحة مفادها أنّ الإنسانية طريقها واحد وأننا جميعاً يُمكننا أن نعيش في سلام ووئام. وأضاف إنه من خلال الشراكات الصادقة والالتزام الحقيقي بمبادئ الأديان سيصبح التغيير المنشود حقيقة ملموسة للجميع.

وناقش المستشار محمد عبد السلام، مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو، في جنيف، الأهداف المشتركة للجنة العليا للأخوة الإنسانية والاتحاد وأطر التعاون بينهما مثل مكافحة التطرف الديني وتعزيز حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوق المرأة وتعزيز دور الشباب.

وفازت دولة الإمارات ممثلة بالدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي - وبحكم هذا المنصب يكون أحد نواب رئيس الاتحاد، وذلك تقديراً للدور الفاعل الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في مختلف فعاليات وأنشطة الاتحاد، وعلاقات الشراكة المتينة التي تربطها مع مختلف البرلمانات والمجموعات الجيوسياسية على صعيد الاتحاد.

كما فازت سارة فلكناز بعضوية مكتب اللجنة الدائمة الأولى: السلم والأمن الدوليين، وفازت ميرة السويدي بعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات، وهما من أجهزة الاتحاد.ومع بداية الفصل التشريعي الـ17 الحالي شكل المجلس مجموعة الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة د.علي النعيمي، وعضوية علي جاسم نائباً للرئيس، وميرة السويدي، وسارة فلكناز، ومروان المهيري، أعضاء اللجنة الدائمة الأولى: السلم والأمن الدوليين، وميرة السويدي، وأسامة الشعفار، أعضاء اللجنة الدائمة الثانية: التنمية المستدامة والتمويل والتجارة، وعلي جاسم والدكتورة موزة العامري، أعضاء اللجنة الدائمة الثالثة: الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأسامة الشعفار، ومروان المهيري، أعضاء اللجنة الرابعة: اللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة، ود.موزة العامري، وميرة السويدي أعضاء منتدى النساء البرلمانيات، ومروان المهيري، وسارة فلكناز، أعضاء منتدى الشباب البرلمانيين.

نشاط دؤوب

تواصل الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي نشاطها الدؤوب ومشاركاتها الفاعلة في أنشطة وأجهزة الاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات اللجان الدائمة والفرعية للجمعية الـ 142 للاتحاد المنعقدة عن بُعد خلال الفترة من 13 أبريل إلى 28 مايو 2021، لبحث موضوع التغلب على الوباء وبناء غدٍ أفضل، ودور البرلمانات في إطار جهود مكافحة فيروس «كورونا».

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