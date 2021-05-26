الإمارات وأمريكا تؤكدان أهمية الحل الشامل لسلام المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الإمارات التزامها الثابت بأمن واستقرار المنطقة، وحرصها على دعم الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار والسلام يشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وأهمية العمل على بناء الثقة بين الأطراف كافة، وإيجاد حل شامل ومستدام لإنهاء الصراع وتحقيق السلام.

وأكدا أهمية البناء على ما تحقق والدفع نحو حلول شاملة ومستدامة تقود إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتعود بالخير على شعوبها.

وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة، والتعاون المشترك والمثمر بين الجانبين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وصون السلم والأمن الدوليين. ورحب سموه بدعم الولايات المتحدة لاتفاقات إبراهيم وتأكيدها على دورها المهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الشامل.

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