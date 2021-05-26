الحجرف وغريفيث: المجتمع الدولي مطالب بالضغط على الحوثي من أجل السلام في اليمن

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

أكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، في لقائه في الرياض، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، موقف المجلس الثابت تجاه دعم اليمن وتعزيز أمنه واستقراره، من خلال دعم الجهود المقدرة للحكومة اليمنية، التي تمارس أعمالها رغم كل التحديات.

وشدد الجانبان في بيان، على أهمية التنسيق لدعوة المجتمع الدولي نحو الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لتغليب مصلحة اليمن والتجاوب مع المبادرة السعودية للسلام تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

وتمّ في الاستقبال، استعراض جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية نحو دفع المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وضرورة استجابة جميع الأطراف لتلك الجهود لما فيه خير اليمن وشعبه. بدورها، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن مبعوثها لليمن تيم ليندركينج سيتوجه إلى المنطقة غداً الخميس وسيزور المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان. وقالت إن المبعوث الأمريكي لليمن، سيبحث في زيارته للمنطقة وقفاً شاملاً لإطلاق النار، مشيرة إلى أنّ مباحثات ليندركينج ستشمل سبل إدخال المساعدات إلى مأرب.

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