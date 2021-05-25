بدء الجلسة الحوارية الافتراضية «مجلس التعاون الخليجي: تصوُّرات العقد الخامس»

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

بدأت فعاليات الجلسة الحوارية الافتراضية التي ينظّمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة حول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان «مجلس التعاون الخليجي: تصوُّرات العقد الخامس» بمناسبة ذكرى تأسيسِ المجلس، الذي أُعلِنَ في 25 مايو 1981 يلقيها معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام للمجلس.

وسيدور النقاش في الجلسة حول محاور عدة، تتناول الكثير من قضايا العمل الخليجي المشترك، فضلًا عن أولويات المجلس خلال عقده الخامس؛ ومنها أدوات القوة الخليجية وسبل تعزيزها، والملفات الشائكة إقليميًّا ودوليًّا؛ مثل اليمن وإيران والربيع العربي وقضايا التعاون الاقتصادي، ومبادرات المجلس لتعزيز البعد الاجتماعي لشعوب دول الخليج العربية.

وسيديرُ النقاش الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، وسَتُبَثُّ عبر حساب المركز في "تويتر" وقناته في اليوتيوب، الساعة التاسعة والنصف مساء.

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