السعودية.. إحالة 9 مواطنين لوزارة الداخلية لقيامهم بجمع تبرعات بشكل غير نظامي

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت وزارة التجارة السعودية 9 مواطنين إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد رصد قيامهم بجمع تبرعات لحفر الآبار خارج المملكة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بتويتر، أنها رصدت تورط المخالفين من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية وإدعاء نظامية أعمالهم عبر نشر أرقام السجلات التجارية للمنشآت التابعة لهم.

وتؤكد "التجارة" أن الجهة المعتمدة والمخولة بالعمل الخيري خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة السعودية قد أصدرت بيانًا تحذر فيه من جمع الأموال والتبرعات للمساهمة في العمل الخيري خارج المملكة بشكل غير نظامي.

الجدير بالذكر أن الوزارة حذرت في وقت سابق من التعامل مع أي منشآت تجارية مخالفة تدعو إلى التبرع وجمع الأموال مقابل حفر آبار المياه خارج المملكة، وتزعم أنها مرخصة من وزارة التجارة.

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