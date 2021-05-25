الإمارات: نقف ضد كل تهديد يطال أمن السعودية والتجارة العالمية

المصدر: أبوظبي - وام، عواصم - البيان، وكالات

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنفيذ هجوم من خلال زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، اعترضته قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات، تعتبر هذا الاعتداء دليلاً جديداً على سعي جماعة الحوثي الإرهابية، إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، في بيان، المحاولة العدائية من ميليشيا الحوثي الإرهابية. وشدد على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

كما أدان البرلمان العربي، عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ، قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، والتي نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في إحباطها، والتصدي لها بنجاح.

تهديد خطير

وحذر في بيان، من استمرار تهديد ميليشيا الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر، بوصفه واحداً من أهم الممرات المائية في العالم، باستخدام الزوارق المفخخة، عاداً تلك الممارسات التي تعد تحدياً سافراً للمواثيق والقوانين الدولية، وعملاً إرهابياً جباناً، يمثل تهديداً خطيراً لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لاتخاذ موقف حازم لردع هذه الممارسات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، التي تقف وراءها إيران، وتؤدي دوراً أساسياً في هذه المحاولات، بتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ، التي تشكل خطورة على الأمن البحري المحلي والعالمي، يتولى التخطيط لها النظام الإيراني، لتهديد خطوط الملاحة الدولية. وأشاد البرلمان العربي، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، ونجاحها بتصديها وإحباطها لكل الهجمات الإرهابية التي يشنها الإرهاب الحوثي، سواء في البر أو البحر.

إحباط هجوم

وكان تحالف دعم الشرعية، أعلن عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر. أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أمس، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر. كما شددت على أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة. وأضافت أن الحوثيين ما زالوا مستمرين بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

إعادة طفل

صرح الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، أعادت أمس وسلمت أحد الأطفال اليمنيين المجندين من قبل الميليشيا الحوثية إلى الحكومة اليمنية الشرعية. وأوضح أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح، بقيادة القوات المشتركة للتحالف، أعادت وسلمت 147 طفلاً يمنياً منذ بداية الأزمة.

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