قرقاش: مقاصد الإمارات الواقعية والحكيمة تصب في مصلحة المنطقة وشعوبها

المصدر: دبي - البيان واشنطن - وكالات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مقاصد دولة الإمارات الواقعية والحكيمة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها.

وكتب معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتعبيره عن دعم الإمارات للجهود المصرية نحو وقف إطلاق النار في غزة، وحقن دماء المدنيين يمثل توجه الإمارات العقلاني، وإيمانها بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة. وأضاف معاليه: «مقاصد الإمارات الواقعية والحكيمة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها».

آلية المساعدات

وبعد أيام على إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بطريقة تفيد الناس وليس حركة حماس. وقال بايدن: «سنعمل على إشراك حلفائنا في المنطقة في جهود إعادة إعمار غزة».

وأكد في بيان أصدره البيت الأبيض أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن غادر واشنطن متجهاً إلى القدس للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وإلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وكذلك إلى مصر والأردن. وأوضح أن بلينكن سيعمل على منع تجدد الصراع، وإعادة بناء علاقات الولايات المتحدة بالقادة الفلسطينيين، لافتاً إلى أن بلينكن سيؤكد في زيارته للمنطقة التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

جهود مصرية

يأتي هذا وسط تحركات واسعة تقوم بها مصر في إطار سعيها لإعادة الانخراط في المسار التفاوضي سعياً لإحياء عملية السلام، وآخر هذه التحركات تلك الزيارة التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إلى رام الله، حيث التقى أبو مازن، للتأكيد على الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود.

وتأتي زيارة شكري إلى رام الله بعد ساعات من لقائه العاهل الأردني الذي تناول مُستجدات القضية الفلسطينية في أعقاب التطورات الأخيرة. وقال شكري إن الأولوية الحالية تنصب على تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وملف إعادة الإعمار بقطاع غزة، من دون إغفال جوهر القضية الفلسطينية، عبر ضرورة العمل على توافر الإرادة السياسية اللازمة وخلق المُناخ المناسب لإحياء عملية السلام، والتعويل على مختلف الجهود الدولية لتحريك الجمود الحالي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز