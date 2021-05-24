سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده إلى أمير الكويت

المصدر: وام

قدم سعادة الدكتور مطر حامد النيادي أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت وذلك خلال المراسم التي عقدت في قصر بيان في العاصمة الكويتية.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والسلامة ولبلاده وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، وحرصهم على تقوية وتطوير العلاقات الأخوية الوطيدة في شتى المجالات.

من جانبه، حمل سمو أمير دولة الكويت سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً دوام التطور والنماء والازدهار، مشدّدا على حرصه والحكومة الكويتية على تقوية العلاقات المتميزة وتطويرها في مختلف المجالات.

وتمنى لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب سعادة الدكتور النيادي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة الكويت، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر ووشائج الأخوة بين البلدين الشقيقيْن.

وأشاد سعادته بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتي تحظى برعاية القيادتين الرشيدتين.

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