والدة جولي لـ«البيان»: الإمارات حققت حلمنا وغيرت حياة ابنتي

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

الدنيا لا تسعني من الفرحة.. بهذه الكلمات، قالت آلاء مصطفى والدة الطفلة جولي، التي تلقت العلاج مؤخراً بتوجيهات من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات»، إذ تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعلاج الطفلة جولي، التي كانت تعاني مرض الضمور العضلي الشوكي، إذ وجهت سموها هيئة الهلال، بتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية للطفلة السورية جولي.



آلاء، وعبر صحيفة «البيان»، وجهت الشكر لدولة الإمارات، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، عادّة أن هذه اللفتة الإنسانية ليست بغريبة على إمارات الخير، التي طالما كانت أياديها البيضاء سباقة لكل الشعوب العربية والإسلامية، مؤكدة أن رعاية الإمارات لابنتها، وإنقاذها من هذا المرض، فضل لن تنساه أبداً، لما له من تأثير في حياة العائلة.



جولي ذات ثلاثة الأعوام، تلقت العلاج مؤخراً في الإمارات، بعد أن وصل صوت الأم إلى الإمارات، عبر الهلال الأحمر الإماراتي، بعد ذلك اتجهت بدعوة من الهلال الأحمر الإماراتي، بمساعدة الفنانة السورية رواد عليو، وحين وصلت إلى الإمارات، وجدت طاقماً من الهلال الأحمر الإماراتي في استقبالها، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مجددة الشكر والثناء للإمارات.



تجاوب إماراتي



وأضافت بعد مناشدة مدة ستة أشهر، من أجل حالة جولي، وجدت تجاوباً من دولة الإمارات، كأنني في حلم، إذ وجدت، كما تقول، كل الاهتمام من الطاقم الطبي.



ولفتت إلى أن التأهيل العلاجي سيستمر مدة سنتين، وسيكون ذلك على نفقة الإمارات مشكورة، وأن الجهود المبذولة في الإمارات على المستوى الصحي، ليس لها نظير، ومثيرة للدهشة.



وكان المرض أثر في أطراف جولي السفلية، وسبّب ضعفاً بأطرافها العلوية، ما جعلها غير قادرة على المشي أو الوقوف، وهي لا تتمكن من الأكل، لأن يدها لا تصل لفمها، كما تعاني صعوبات في البلع والتنفس والتقلب خلال النوم، وهي تجلس بالمساعدة، وفي حال عدم وصولها للعلاج، سيتراجع وضعها أكثر، وقد يصل الأمر لإنتانات رئوية، وضعف في القلب يؤدي للوفاة، وتضيف إن وضع جولي الصحي مستقر حالياً، وإن كانت تحتاج بين الفترة والأخرى لأكسجين، ولكنها لا تضع تهوية دائماً، ولا تضع أنبوبة تغذية، رغم صعوبات البلع التي تعانيها، وفي حال احتاجت ذلك بشكل دائم، ستكون وصلت لمرحلة خطيرة.



توفير الاحتياجات



وكان الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، قال: «إن توجيهات سموّ الشيخة فاطمة، تأتي في إطار اهتمام سموّها بتحسين أوضاع الطفولة، وخاصة الصحية». مؤكداً أن مبادراتها في هذا الصدد، تعزز جهود الإمارات الإنسانية والتنموية، وتضعها في مقدمة الدول التي تولي الأطفال في مناطق الكوارث والنزاعات والساحات الأكثر هشاشة، اهتماماً كبيراً، وتحرص على توفير احتياجاتهم الضرورية، ونيل حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم وغيرهما.



وأضاف إن حالة الطفلة جولي الصحية، تلقى أقصى درجات الاهتمام، من سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. مشيراً إلى أن سموّه يتابع من قرب، الإجراءات والترتيبات الجارية كافة، لعلاجها، ووضع حد لمعاناتها وآلامها التي لازمتها مدة طويلة.



وأكد أن الهيئة أكملت إجراءات علاجها في أحد المستشفيات داخل الدولة، وتتابع مع إدارة المستشفى، الخطوات اللازمة للإسراع في شفائها، ووضع حد لآلامها، وإسعاد أسرتها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز