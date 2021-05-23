دعم أمريكي أوروبي لجهود السعودية لإحلال السلام في اليمن

المصدر: واشنطن - وكالات

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على أن موقف المملكة العربية السعودية واضح بدعم الحل السلمي في اليمن، متعهداً بمواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء لإحلال السلام في اليمن، قائلاً إن الولايات المتحدة تقدر التزام الحكومة اليمنية بإيجاد حل سلمي في البلاد.



يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الاتحاد الأوروبي دعم جهود المملكة إلى التوصل لحل سياسي في اليمن. وشدد في بيان على أهمية تنفيذ بنود المبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.



وفي الملف النووي الإيراني، أعلن بلينكن أن بلاده لم ترَ بعد أي مؤشر إلى أن إيران ستفعل ما ينبغي لها فعله من أجل التقيد بالالتزامات النووية في سبيل رفع العقوبات المفروضة عليها.



وقال لقناة (إيه. بي. سي نيوز) «أعتقد أن إيران تعرف ما ينبغي لها فعله كي تعاود الامتثال للالتزامات النووية، ولم نرَ حتى الآن ما إذا كانت إيران مستعدة وراغبة في اتخاذ قرار بفعل ما يتعين عليها فعله. هذا هو الاختبار ولم نرَ الإجابة بعد». وأضاف، مع اقتراب جولة المحادثات الخامسة، إن أول شيء يتعين القيام به هو محاولة تسوية المشكلة النووية. وأشار إلى أن المحادثات ساعدت على توضيح ما يتعين على الجانبين القيام به للمضي قدماً.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز