حقيقة إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن مستجدات فيروس «كورونا» في السعودية، إنه لا صحة لما يُتداول بإلغاء الجرعة الثانية، «ولكن هناك تأجيل، والهدف منه هو المسارعة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى لرفع مستوى المناعة»، موضحاً أن «موعد الجرعة الثانية سيصل تلقائياً للمستفيدين، وستكون الأولوية لمن تجاوز الـ60 عاماً، وستكون من نوع اللقاح نفسه، حيث جرى إطلاق خدمة (أولوية) مخصصة لمواعيد أخذ اللقاح لكبار السن، وهي متاحة عبر تطبيق (صحتي)».

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الأحد)، إعطاء أكثر من 12.8 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا (كوفيد19)» وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وقال الدكتور العبد العالي إن الوباء ما زال مستمراً، ودعا إلى الالتزام للوصول للمناعة المستهدفة للمجتمع، مؤكداً أن 75 في المائة من الحالات المرصودة مؤخراً سببها المناسبات العائلية.

ونفى العبد العالي ، صحة ما يشاع حول احتواء اللقاح على معدن مغناطيسي، أو وجود علاقة لعدوى «الفطر الأسود» بفيروس كورونا .

من جانبه؛ شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشهلوب، على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، بعد ضبط أكثر من 25 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع واحد فقط.

واستعرض المقدم الشلهوب العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة، حيث أوضح أن مخالفة التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزائم والحفلات 40 ألف ريال، و50 ألف ريال قيمة مخالفة التجمع من فئة العمال، والعقوبات تشمل الداعي والحضور.

وبخصوص الحالات اليومية في السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في السعودية إلى 440 ألفاً و914 حالة؛ من بينها 8975 حالة نشطة؛ معظمها مستقر؛ ومنها 1344 حالة حرجة ما زالت تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

في حين أعلنت الصحة عن شفاء 895 حالة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 424 ألفاً و690 حالة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الوفاة لتصل إلى 7249 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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