السعودية وأمريكا تختتمان مناورات عسكرية مشتركة

المصدر: الرياض -وكالات

اختتمت مناورات التمرين المشترك «سراب الصحراء 3» بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأمريكية.وشهدت المناورات العسكرية عدداً من التدريبات على السيناريوهات القتالية المشتركة، للتصدي للتهديدات الناشئة. وتهدف هذه التدريبات إلى صقل الخبرات، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة، وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية، للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة. وشاركت فيه منظومات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة بينها: إف-15 إس أي، إف 15 سي، تايفون، تورنيدو.

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