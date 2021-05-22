أمريكا والكويت: التصعيد الحوثي في مأرب يهدد الوضع الإنساني

المصدر: عدن – البيان

أكدت الولايات المتحدة والكويت أن هجوم ميليشيا الحوثي الإيرانية على مأرب يهدد الوضع الإنساني في اليمن.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن⁩ ليندركينغ ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنعيم التقيا وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، واتفقا على أن الهجوم الحوثي في مأرب يهدد الوضع الإنساني في اليمن.

وكان المبعوث الأمريكي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية التقيا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في نيويورك لمناقشة المسائل الإقليمية، ومن بينها الخطوات التالية لإنهاء الصراع في ⁧‫اليمن⁩ وتخفيف حدة الوضع الإنساني.

وكان ليندركنغ، أكد حرص الولايات المتحدة على تجاوز الصراع العسكري، وبدء محادثة حقيقية ومحادثة مستمرة تجمع اليمنيين معاً لتقرير مستقبل بلدهم. هذا المستقبل ليس لنا، أو الأمم المتحدة، أو أي شخص آخر.

من جهتها، أكدت الخارجية اليمنية أن ارتهان ميليشيا الحوثي للأجندة الإيرانية المُعرقل الحقيقي أمام جهود السلام في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية القول إن ممارسات ميليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب وتعنتها وفق أجندة النظام الإيراني تعد المعرقل الحقيقي لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار.

وجددت الخارجية اليمنية التزام الحكومة مسار السلام ودعمها الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام وفق المرجعيات الثلاث الأساسية المتفق عليها.

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