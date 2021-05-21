الإمارات تجدد التزامها بتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا

المصدر: نيويورك - وام

جددت الإمارات التزامها بالعمل مع الشركاء لتعزيز الأمن والسلام في أفريقيا، كذلك خلال عضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023. جاء ذلك في البيان الخطي لدولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن رفيع المستوى، برئاسة وانغ يي وزير خارجية الصين التي تترأس بلاده المجلس لشهر مايو 2021، والذي عقد من خلال الاتصال المرئي، وناقش معالجة الأسباب الجذرية للنزاع في أفريقيا في ظل التعافي من تفشي جائحة «كوفيد 19».

وشددت دولة الإمارات على ضرورة تسهيل الوصول إلى اللقاح للتمكن من التغلب على جائحة «كوفيد 19»، وسلطت الضوء على المبادرات التي تشمل توفير اللقاح والدعم اللوجستي لمرفق «كوفاكس»، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى سهولة الوصول إلى اللقاح، بالإضافة إلى الشراكة بين موانئ دبي العالمية واليونيسيف لدعم تسهيل الحصول على لقاح «كوفيد 19»، حيث تواصل دولة الإمارات عملها الدؤوب في إرسال المساعدات الطبية إلى أكثر من 25 دولة أفريقية ودعمها المستمر لجهود الإغاثة العالمية للأمم المتحدة في ظل تواجد أكبر مركز لوجستي تابع للأمم المتحدة في دبي.

وأعربت الإمارات عن قلقها إزاء التأثير السلبي لجائحة «كوفيد 19» على فئة الشباب في أفريقيا، والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن عدم توفر الوظائف لهم، حيث قامت دولة الإمارات بالاستثمار بقيمة 500 مليون دولار في اقتصاد الدول الأفريقية، مع التركيز على الشباب والتحول الرقمي من خلال «كونسورتيوم من أجل أفريقيا»، والذي تم الإعلان عنه في فبراير 2020.

مكافحة الإرهاب

وتطرقت الإمارات إلى أهمية مكافحة الإرهاب، والذي يعد أحد أسباب النزاع في القارة الأفريقية، وكذلك في منطقة الساحل، مؤكدة التزامها بالجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، ودعمها للقوة المشتركة التابعة لمجموعة الساحل الخمس، والذي يشمل كلية الدفاع في موريتانيا.

كما تطرقت الإمارات إلى أهمية الاستثمار في التنمية لتحقيق السلام، ويشمل التعجيل في توسيع نطاق الحلول للتكيُّف الشامل مع تغير المناخ وتركيز جهود الأمم المتحدة الإنمائية في المناطق الضعيفة، حيث انضمت دولة الإمارات إلى عدد من الدول لإطلاق مهمة الابتكار الزراعي للمناخ، والذي يهدف إلى تحفيز المزيد من الاستثمار في الزراعة المُراعية للمناخ، كما أنها تدعم مبادرة «يداً بيد» التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، لتقديم الخدمات الاستشارية الفنية الزراعية في البيئات الهشة.

تعزيز التعاون

واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد على ضرورة مواصلة جهود الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في القارة الأفريقية مثل الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، لمواجهة تحديات السلام والأمن المعقدة، وكذلك الأسباب الجذرية للنزاع، مشددة على أهمية تمكين المرأة وإشراكها في عملية صنع القرار وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية والفعالة في جميع المسائل المتعلقة بالسلام والأمن، كما أشارت في هذا الصدد إلى مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، حيث تم تدريب أكثر من 100 امرأة من المنطقة الأفريقية بهدف زيادة تمثيل المرأة في قطاع الأمن.

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