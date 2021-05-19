قرقاش: مع كل أزمة عربية حادة تعلو أصوات التأجيج

المصدر: (دبي - البيان)

انتقد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أصوات التفرقة التي تعلو بالعالم العربي مع كل أزمة حادة، معتبراً أن الحسابات الضيقة كانت تكلفتها باهظة.

وعلى صفحته الرسمية في موقع «تويتر»، غرد معاليه «مع كل أزمة حادّة تعصف بالعالم العربي تعلو أصوات التأجيج والتفرقة على الأصوات الحكيمة البصيرة الداعية إلى التلاحم والتعاضد»، مضيفاً، أن «حروب العرب الأهلية أشد فتكاً وضراوة من تحدياتهم الخارجية». وتساءل مغرداً: «متى سنضع العقل في صدارة تعاملنا مع بعضنا ومع ما يجري حولنا؟».

وأضاف معالي الدكتور قرقاش، أن «لغة البيانات ومفرداتها تقع في خانة التمنيات، وليست بالبديل عن العمل الرشيد والمتزن، وموقعنا في العالم وعلاقاتنا في الإقليم لن يصوّبها بلاغة تصريح أو جسارة خطاب، ولن يعوّض الجهد الجماعي المثمر ما نشهده من جلد للذات وللجار. حسابات ضيقة ضيعت الفرصة تلو الأخرى وكانت تكلفتها فادحة».

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