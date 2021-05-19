الكويت تستنكر ما ورد في مقابلة وزير الخارجية اللبناني من إساءات تجاه دول مجلس التعاون

المصدر: وام

أعربت دولة الكويت عن استنكارها واستهجانها الشديدين لما ورد خلال المقابلة التلفزيونية مع شربل وهبة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية من "إساءات بالغة" تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان بثته "وكالة الأنباء الكويتية" إن السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية بدولة الكويت استدعى مساء اليوم هادي هاشم القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية، حيث سلمه مذكرة احتجاج رسمية تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت لتلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمهورية اللبنانية.

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