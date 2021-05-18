نايف الحجرف يطالب وزير الخارجية اللبناني بالاعتذار لدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها عمَّا بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.

وعبَّر الحجرف عن رفض دول مجلس التعاون واستنكارها لما ورد على لسان وهبة خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية.

وأكد الحجرف، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق، يشهد لها التاريخ وتهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه.

وأوضح أن تصريحات الوزير اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان.

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