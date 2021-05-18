الإمارات تؤكد دعم جهود التهدئة في إسرائيل وفلسطين

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات تدعم مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وجهود هادي عمرو مبعوثها إلى الشرق الأوسط من أجل العمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات ووقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحث سموه خلاله، مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل تخفيف حدة التوترات وتعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة.

واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد سموه عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين وتهدف إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعبيهما وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأضاف سموه أن شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل ملؤه الأمل والاستقرار والتنمية والازدهار، موضحاً أن تحقيق السلام في المنطقة هو السبيل للوصول إلى هذه الغاية.

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